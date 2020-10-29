29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Artvin Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şükrü Anbarpınar'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende bir konuşma yapan Vali Doruk, bin bir emekle kurulan Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu milletin, tarih boyunca istiklal ve istikbaline kast eden tüm saldırıları dünyada eşi görülmemiş mücadelelerle bertaraf ettiğini vurgulayan Doruk, "Malazgirt'te, Kut'ül-Amare'de, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da kazandığımız zaferler bunun en açık ispatıdır. Kahraman ecdadımızın cansiperane mücadelesi sonucu Cumhuriyetle taçlandırdığımız İstiklal Harbi de bu zaferlerden birisidir." dedi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen törene, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Giresun

Giresun Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu, daha sonra Vali Enver Ünlü bir konuşma yaptı.

Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak tarif ettiği, geleceğin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılının haklı gururu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Halkın iradesini esas alan Cumhuriyet rejiminin çok sancılı süreçlerden geçilerek tesis edildiğini ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Türlü zorluklar içindeki ülkemizin yorgunluğunu gören, vatandaşlarımızın bağımsızlığına ve hürriyetine olan özlemini inancını bilen ve önemseyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce Gazi Meclisi kurmuş, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiştir. İşte bugün 97. yılını idrak ettiğimiz ve kutladığımız Cumhuriyetimiz savaştan çıkmış, yokluklar içindeki milletin bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini nasıl verebildiğinin en güzel ispatıdır."

Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisinin gezildiği törene, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kurum müdürleri ve izciler katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da Vali İsmail Ustaoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Valilik önündeki tören alanında devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir dünya imparatorluğunun küllerinden doğarak ayağa kalkan bir devlet olduğunu ve her türlü badireye rağmen milletinden aldığı güçle azim ve kararlılıkla kutlu yolculuğunu sürdürdüğünü söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktanın gurur duyulacak olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasına ve yeni bir devlet kurulmasına öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Cumhuriyet Bayramı konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Törene, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler sırasında paramotorla gösteri uçuşu da yapıldı.

- Ordu

Ordu Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende, daha sonra Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasından sonra konuşma yapan Vali Sonel, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunuzda minnetle şükranla saygıyla anıyoruz." dedi.

Vali Sonel, terörle mücadele vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve yurt dışında tek bir kişi kalmayıncaya kadar biz bu terörist ile mücadelede taviz vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sayın bakanlarla birlikte bu terör illeti ülkemizin gündeminden çıkıyor inşallah. Bizim öncelikle birlik ve beraberliğimizden taviz vermemiz lazım. Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı. Bu vatan çocuklarımıza, gençlerimize vatan, bayrak, ezan, birlik ve beraberlik şuuru vermemiz lazım."

Törene, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bayburt

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tebrikleri kabul etti.

Kabul törenin ardından konuşan Epcim, bir asra yaklaşan Cumhuriyetin ilanının 97. yılını kutladıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Vali Epcim, şunları söyledi:

"Bugün, vatandaşlarının dayanışma duygusu ve mücadele azminden aldığı güçle varlığını her alanda hissettiren, birbiri ardına yeni başarılara imza atan devletimiz, bu kudretini yine vatandaşlarının huzur, güven ve refahını artırmak için kullanmaktadır. Dünyamızı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinde bu gerçeğe hepimiz çok yakından tanıklık ettik. Dev ekonomilerin belirsizlikler eşliğinde çıkmaza sürüklendiği bir dönemi, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde alınan tedbirler ve atılan adımlarla ülke olarak en az hasarla geçiriyoruz."

Törene, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de tören öncesi Hükümet konağı girişinde Vali Kamuran Taşbilek tebrikleri kabul etti. Tebriklerin ardından Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin bütün imkansızlıklara rağmen topyekun büyük Türk milletinin fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirtti.



Türk milletinin sarsılmaz inançla başlattığı yürüyüşle hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğinin altını çizen Taşbilek, "Bu kahramanca haykırışın neticesinde kahramanlarımız tarafından bize aziz bir vatan ve Cumhuriyet hediye edildi. Cumhuriyet tutsak yaşamaktansa ölümü kendisine şeref sayan şahlanmış bir iradenin muhteşem eseridir." diye konuştu.



Törene, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve kent protokolü ile şehit yakınları katıldı.

- Rize

Rize Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Kurtuluş İlkokulu bahçesinde devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in büyük bir çağdaşlaşma projesi olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Aydınlığı, dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği ve başarıyı paylaşıp Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. Devletimiz ve milletimiz Cumhuriyetin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği modern ve çağdaş bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti her alanda büyük başarılar gösteren ve göstermeye de devam edecek büyük bir devlettir."

Öğrenciler tarafından Cumhuriyet konulu şiirlerin okunduğu tören, kortej geçidiyle sona erdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilen törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



