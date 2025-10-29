29 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٣٨) وَالَّذٖينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَۚ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(38) Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar.

İşleri de aralarındaki danışma ile yürür.

Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar.



(Şûrâ Suresi, 42/38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Rabbinin çağrısına uymak yani Allah ve resulünün bildirdiklerine, başka faktörlerin etkisiyle değil, içtenlikle bağlılık göstermek, kulluk görevini ihmal etmemenin somut göstergesi olarak namazı özenle kılmak, meselelerin çözülmesinde istişare yolunu izlemek, kendilerine verilen imkânları başkalarıyla paylaşmaktan sevinç duymak, haksız saldırılara karşı ortak tavır almak da iyi müminin vasıfları arasında sayılmıştır.



Öfkelendiğinde bağışlayıcı olmak bir erdem olduğu gibi haksız tecavüze karşı direnme de bir erdemdir (Şevkânî, IV, 618-619; günah çeşitleri ve büyük günah hakkında bilgi için bk. Nisâ 4/31. “Hayasızlıklar” diye çevrilen ve fâhişe kelimesinin çoğulu olan fevâhiş, “çirkin işler, kötülükler” şeklinde de tercüme edilebilir, bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/135; En‘âm 6/151; Şûrâ ve istişâre hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/159).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 753-754



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Biliniz ki, Allah ve Resulü müşavereden müstağnidirler.

Fakat Allah, bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı.

Onlardan her kim istişare ederse doğru yoldan mahrum kalmaz.

Her kim de terk ederse hatadan kurtulmaz."



Kaynak: Celaleddin Suyuti, Ed-Dürrül Mensur, c, 2, s, 359. (İbn Adiy, Beyhaki)



GÜNÜN SÖZÜ:







GÜNÜN FOTOĞRAFI:



