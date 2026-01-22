29 Ağustos – 5 Eylül 2026: TransAnatolia İstanbul’dan Ankara’ya Koşuyor

  • İSTANBUL
Dünyanın en zorlu rally-raid organizasyonlarından biri olan TransAnatolia, 16. yılında sporcuları bir kez daha sınırlarını zorlamaya davet ediyor. 29 Ağustos – 5 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TransAnatolia 2026’nın merakla beklenen yarış rotası açıklandı. 2.300 kilometrelik parkuruyla dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia, Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’dan start alarak, başkent Ankara’da finish görecek.

Bu yılki TransAnatolia rotası; İstanbul’dan başlayarak Ankara’da sona eren, Karadeniz’in sert doğası ile Orta Anadolu’nun ikonik coğrafyasını bir araya getiren, yüksek sportif zorluk ve güçlü sembolik anlam taşıyan bir parkur olarak tasarlandı.

İstanbul’dan Ankara’ya Uzanan Güçlü Bir Rota

İstanbul’dan start alacak olan TransAnatolia 2026, Bolu, Zonguldak, Ilgaz Dağı (Kastamonu), Amasya, Tokat, Kapadokya, Tuz Gölü’nden geçerek Türkiye’nin kültürel ve coğrafi çeşitliliğini yansıtan iddialı bir hat üzerinde ilerleyip, Ankara’da finish görecek.

İstanbul’dan başlayan yarış, Bolu’nun yoğun ormanları ve teknik etaplarıyla ilk sportif sınavını sunacak. Karadeniz’e açılan rota, Zonguldak’ın sert arazi yapısı ve madenci coğrafyasıyla mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyacak. Ilgaz Dağları’nda rakım yükselirken, sporcular bu kez dağ geçitleri ve değişken zemin koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Amasya ve Tokat etaplarında Anadolu’nun tarihsel dokusu ve doğal geçişleri öne çıkarken, yarış Orta Anadolu’nun simge coğrafyalarından Kapadokya’nın volkanik arazisi ile karakter değiştirecek. Tuz Gölü etabında hız, dayanıklılık ve navigasyon ön plana çıkarken, TransAnatolia 2026 Ankara’da tamamlanarak Türkiye’nin kalbinde sona erecek.

 

