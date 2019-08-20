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286 bin TL'lik iPhone 11 ortaya çıktı

Apple henüz yeni iPhone modellerini tanıtmasa da merakla beklenen modelin lüks versiyonu için şimdiden ön sipariş almaya başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:56
286 bin TL'lik iPhone 11 ortaya çıktı

ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak. 

Ancak Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 11 modelleri için ön sipariş almaya şimdiden başladı. 50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:56
  1. ABD
  2. Iphone
  3. lüks aksesuar üreticisi Caviar
  4. göktaşı
  5. ay parçaları
  6. değerli taşlar

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