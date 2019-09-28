28.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُٓوا اَنْفُسَهُمْ فَـمَٓا اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّت۪ي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَٓاءَ اَمْرُ رَبِّكَۜ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْب۪يبٍ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Onlara biz zulmetmedik; onlar kendi kendilerine zulmettiler.

Rabbinin hükmü geldiğinde Allah’ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı; ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı."

( Hud Suresi, âyet:101) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Cennete ne bozguncu, ne cimri ne de başa kakıcı giremez.” (Tirmizi)