  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev anlaşmada Katar da hazır bulundu! Saldırıların sürdüğünü açıkladılar! ‘Ülkeden derhal çekilin’

Böyle rezillik görülmedi... Vatandaş isyanda!

Az önce duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı “Siyasi hayatım bitirilmek istendi”

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Üzerinden 24 yıl geçti ama… CHP yandaşı BirGün’den 28 Şubatçılara 'gül' Müslümana 'hançer'

Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin

Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek

AKM üzerinden Erdoğan'a saldırdı! Mustafa Kemal istismarcısı Cumhuriyet yine sahnede
Gündem 28 Şubat’ta akan gözyaşı ile 15 Temmuz’da akan kanlar kardeştir!
Gündem

28 Şubat’ta akan gözyaşı ile 15 Temmuz’da akan kanlar kardeştir!

27 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararları eğitimden siyasete, sosyal hayattan ekonomiye birçok alanı etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:25:00 -
28 Şubat’ta akan gözyaşı ile 15 Temmuz’da akan kanlar kardeştir!

Darbenin en çok etkilediği kesimlerden biri olan imam hatiplilerin sesi Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 28 Şubat'ı tetikleyen unsurlardan birinin, imam hatip mezunlarının, inancına sahip çıkan insanların hukuk, uluslararası ilişkiler, tıp kazanmaya ve dereceler yapmaya başlaması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İnançlı insanların başarılarının yanı sıra Anadolu sermayesi diye bir sermaye meydana geldi. Faizden beslenen ve gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını faaliyet dışı alanlardan elde eden kurumların karşısında yüzde 100 kayıt içerisinde ve yüzde 100 faaliyet gelirleriyle ekonomik büyümesini sağlayan kurumların ortaya çıkması da darbecileri ve beslendikleri kaynakları rahatsız etti. Gözleri öylesine dönmüştü ki; imam hatipleri bitirmek adına Türkiye'de reel sektörü ve meslek liselerini de bitirmeyi göze aldılar. FETÖ, 28 Şubat'ta da azmettirici, uygulayıcı ve iş birlikçi olarak rol aldı. 28 Şubat'ta akan gözyaşlarıyla 15 Temmuz'da akan kanlar kardeştir. Çünkü 28 Şubat'ta gözyaşlarını akıtanlarla, 15 Temmuz'daki kanları akıtanlar aynı kansızlardı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Son umutları Osmanlı oldu
Dünya

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Son umutları Osmanlı oldu

Ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna ait 500 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen define arayışlarına başl..
Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek
Teknoloji

Haluk Bayraktar müjdeyi verdi: TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek

BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, "TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilecek bir İHA çalışmamız var. SİHA projesini bir yıl içerisinde tamamlamayı..
Puskas Ödülü'ne göz kırptı! Dünyayı ayağa kaldıran gol
Spor

Puskas Ödülü'ne göz kırptı! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Notts County'nin Belçikalı golcüsü Elisha Sam, attığı jeneriklik topuk golüyle Puskas Ödülü'ne göz kırptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay