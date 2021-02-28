28 Şubat’ta akan gözyaşı ile 15 Temmuz’da akan kanlar kardeştir!

Darbenin en çok etkilediği kesimlerden biri olan imam hatiplilerin sesi Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 28 Şubat'ı tetikleyen unsurlardan birinin, imam hatip mezunlarının, inancına sahip çıkan insanların hukuk, uluslararası ilişkiler, tıp kazanmaya ve dereceler yapmaya başlaması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İnançlı insanların başarılarının yanı sıra Anadolu sermayesi diye bir sermaye meydana geldi. Faizden beslenen ve gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını faaliyet dışı alanlardan elde eden kurumların karşısında yüzde 100 kayıt içerisinde ve yüzde 100 faaliyet gelirleriyle ekonomik büyümesini sağlayan kurumların ortaya çıkması da darbecileri ve beslendikleri kaynakları rahatsız etti. Gözleri öylesine dönmüştü ki; imam hatipleri bitirmek adına Türkiye'de reel sektörü ve meslek liselerini de bitirmeyi göze aldılar. FETÖ, 28 Şubat'ta da azmettirici, uygulayıcı ve iş birlikçi olarak rol aldı. 28 Şubat'ta akan gözyaşlarıyla 15 Temmuz'da akan kanlar kardeştir. Çünkü 28 Şubat'ta gözyaşlarını akıtanlarla, 15 Temmuz'daki kanları akıtanlar aynı kansızlardı.”