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Gündem 28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...
Gündem

28 Şubat'ın küfürbazları ne zaman yargılanacak? Fatih Altaylı'nın Müslüman kadınlara iğrenç hakareti...

28 Şubat darbecisi generallerin yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmasından sonra, kamuoyu darbe sürecinde aktif rol oynayan 'küfürbaz' medya tetikçilerinin de yargılanmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 01:01:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da olduğu 28 Şubat zulmünün mimarı 14 komutana müebbet hapis cezası verdi. 28 Şubatçı askerlerin rütbeleri de sökülecek.

28 Şubat'ta Müslümanlara zulmeden askerlerin yargılanıp cezalandırılmasından sonra, Türkiye'nin o karanlık dönemi yeniden gündeme girdi. Bazı çevreler, darbeci komutanların affedilmesini isterken, 28 Şubatçıların avukatları da tehditler savurdu.

Darbede rol alan medya tetikçileri!

A Haber televizyonu yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra 28 Şubat'ta Müslümanların çektiği zulmü hatırlatacak nitelikte bir belgesel yayımladı. Belgeselde darbe sürecinin medya tetikçileri de yer aldı.

Onlardan birisi de Fatih Altaylı'ydı

28 Şubat'ın komutan mimarları cezalandırılırken, medya tetikçilerinin darbedeki rolü de unutulmadı. Kamuoyu şimdi Fatih Altaylı'nın, uğradıkları zulüm karşısında eylem yapan Müslüman genç kadınlara yönelik iğrenç küfürleri nedeni hakettiği cezayı alıp almayacağını konuşuyor.

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