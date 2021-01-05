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Gündem 28 Şubat'ı basit bir olay gibi göstermeye kalktılar! Altaylı gazladı, Babacan destekledi
Gündem

28 Şubat'ı basit bir olay gibi göstermeye kalktılar! Altaylı gazladı, Babacan destekledi

Fatih Altaylı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte canlı yayında 28 Şubat sürecinde yapılan zulmü görmezden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:22:00 -

28 Şubat döneminde Türkiye'de birçok muhafazakar insan zulme uğradı, fişlendi ve devlet dairelerinden atıldı. Dün gibi hissedilen 28 Şubat'ı görmezden gelen Fatih Altaylı'ya Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan da destek verdi.

Babacan canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sürekli korku politakası sadece düşman üretmek değil, kazanılmış hakların kaybedilmesiyle korkutuyorlar. Muhafazakar kesimin 28 Şubat'ta yaşadığı hak kayıpları vardı. Biz gidersek haklarınız gider diye korkutuyorlar." dedi. Araya giren Fatih Altaylı, "Bir şey beni rahatsız ediyor. Türkiye'de sanki bir tek islamcı kesimin hakkı yenildi. Öyle bir hava yaratılıyor ki herkesin hakkı yenildi bu ülkede." dedi. Bunun üzerine Babacan," Tabi haklısınız. Türkiye'de farklı dönemlerde birçok insanın hakları gasp edildi." dedi.

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