28 Şubatçı TİP'li Kadıgil'in Kılıçdaroğlu'na "başörtüsü" isyanı!
CHP'den TİP'e transfer edilen Sera Kadıgil, Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı sebebi ile isyan etti. 28 Şubatçı Kadıgil, "Bu ülkede başörtüsü sorunu yok, mülakatlarda başı açık olduğu için elenen kadınlar var." hezeyanını öne sürdü.
Yeniakit.com.tr
Türkiye İşçi Partisi'nin ısmarlama milletvekili Sera Kadıgil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti.
TİP'li Kadıgil, CHP tarafından TBMM'ye sunulan Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi'ni hedef aldı.
"Bu ülkede başörtüsü sorunu yok." diyen Kadıgil, "Artık mülakatlarda başı açık olduğu için elenen kadınlar var." hezeyanını öne sürdü.