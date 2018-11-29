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28 şubat mazlumları için tahliye talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, düzmece dosyalarla gençlikleri ellerinden alınan 28 Şubat mağdurları adına verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:31

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, postmodern darbe 28 Şubat dönemindeki mahkumiyetlere ilişkin, “Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Kılını kıpırdatan yok!

Ünlü, 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanması talebiyle dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat mahkumlarının durumunun hâlâ anlaşılamamasının üzücü olduğunu söyledi.

Dernek olarak işlenmiş suç karşısında, kesinlikle cezasızlık gibi bir şeyi savunmadıklarını belirten Ünlü, herkesin hakkı olan adil yargılanma talebini dile getirdiklerini ifade etti.

Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz” diyen Ünlü, şöyle konuştu:

21 yıldır çalınan hayatlar

Üzerinden tam 21 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 28 Şubat darbesi, özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da iş yerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları, darbenin gerçek mağdurları olarak maalesef hâlâ cezaevlerinde tutuluyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:31
  1. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü
  2. postmodern darbe 28 Şubat
  3. 28 Şubat dönemi
  4. 28 Şubat mahkumları

YORUM YAZ

  • MilletMillet38 dk önce
    28 şubat mağdurları unutuldu 28 şubatta TSK içindeki malum çetelerin sicil ,tayin kötü görevler ceza ve diğer mobing yöntemleri ile baskı altına alınan ve bu yüzden istifa etmek yada erken emekliye ayrılmak zorunda kalan subay ve astsubaylar da haklarının iadesini 6191 sayılı kanun kapsamına alınmayı bekliyor Reisim duy sesimizi söz konusu kanundan vallahi fetöcü köpekler bile faydalandı.
  • Mesut SarpMesut Sarp42 dk önce
    Yazık ben 28 Şubat magdurlarının coktan karara baglandıgını zannediyordum. Hükümet bir an önce magduriyetleri gidermek zorundadır, hatta ayıp! Gercek adalet böyle olmamalı.
  • Mesut SarpMesut Sarp42 dk önce
    Yazık ben 28 Şubat magdurlarının coktan karara baglandıgını zannediyordum. Hükümet bir an önce magduriyetleri gidermek zorundadır, hatta ayıp! Gercek adalet böyle olmamalı.
  • HasanHasan50 dk önce
    28 Şubatı yaşatanlar hala dışarda keyf çatıyorsa, mağdurlar içerdeyse ve 28 şubat mağdurlarının hakkı verilmediyse demek oluyor ki 28 şubat devam ediyor.2 kere 2 dört eder.
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