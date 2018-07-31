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28 şubat mağdurları Başkan’dan müjde bekliyor

28 Şubat sürecinde İslami kimliklerinden dolayı özgürlükleri ellerinden alınan mağdurlarının adalet beklentisi, 24 Haziran sonrası başlayan yeni dönemde daha da arttı. Kendisi de 28 Şubat mağduru olan Başkan Erdoğan’ın düğmeye basması gerektiğini ifade eden STK temsilcileri ve yazarlar, “Mağdurlar ve yakınları Kurban Bayramı’nı çeyrek asırdır olduğu gibi yine cezaevlerinde değil kendi evlerinde geçirsinler” dediler.

31 Temmuz 2018 Salı 11:53
28 şubat mağdurları Başkan’dan müjde bekliyor

4 ayrı kalp damarı tıkalı olan 58 yaşındaki Ahmet Arslan, Hepatit B ve delta süper enfeksiyonu hastalıklarına yakalanmış olan Yasin Demir, kolon kanseri Şeyhmus Alpsoy, cezaevinde defalarca kalp krizi geçiren Mehmet Olam, hakkında somut hiçbir suç delili bulunmayan Şahımerdan Sarı Hoca ve diğerleri... 28 Şubat zorbalarının çeyrek asırdır demir parmaklıklar arkasında çürümeye mahkum ettiği mazlumlar yıllardır yeniden yargılanmayı bekliyor.

ONLAR 28 ŞUBAT’I HALA YAŞIYOR

Akit’e konuşan Gazeteci-Yazar Yaşar Yavuz, “400’ü aşkın insanın çeyrek asrı aşan süredir cezaevinde kalması hem insani hem İslami olarak kabul edilebilir değil. Hükümet ve yetkililer 28 Şubat’ı darbe olarak kabul ediyorsa, darbe dönemindeki tutuklamaların, gözaltıların, yargılamaların tamamını darbecilerin hükmüyle yapıldığını da kabul etmelidir. Darbe sürecinde hüküm giyenlerin hükümleri geçersiz kılınmalıdır artık” dedi. Başkan Erdoğan’ın “Hapishanelerde 10-15 yıldır haksız yere yattığı iddia edilen mahkumlar var. 15 Temmuz bunları düzeltmek için bir fırsat” sözüne değinen Yavuz, şunları dile getirdi:

VİCDANDAKİ YARALAR ONARILMALI

“Sayın Tayyip Erdoğan darbeyi ve darbe dönemindeki meseleleri en iyi bilen ve bizzat yaşayan kişilerden birisidir. O dönemdeki hükümlülerin yaşadığı mağduriyetleri kendisi çok daha iyi biliyor. Uyduruk gerekçelerle 28 Şubatçılar kendisini de cezaevine attılar çünkü. Bayram günlerini babasız geçiren yavruların umudu konumundadır şimdi kendisi. Cezaevindeki insanların ailelerinin, çocuklarının, yakınlarının ortaya koydukları durum da takdire şayandır. Bugüne kadar mağduriyetlerini dile getirdiler ama hiçbir zaman hükümete karşı tek bir ağır söz söylemediler. Her seferinde rica ettiler, hukuk yolunu gösterdiler. Ve ‘af değil yeniden yargılanma istiyoruz’ diyerek asil bir duruş sergilediler. Yeni sistemin inşa edildiği günümüzde, Kurban Bayramı öncesinde haksız yere cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mağdurları serbest bırakılmalı, vicdanlardaki yaralar onarılmalıdır.”

ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANMALI

Şehit ve Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Platformu Başkanı Recai Yurdan da, “28 Şubat ve FETÖ mağdurları Kurban Bayramı’nı çeyrek asırdır olduğu gibi yine cezaevlerinde değil kendi evlerinde geçirsinler” dedi. 28 Şubat’ın 15 Temmuz’dan farksız olmadığını vurgulayan Yurdan, şunları ifade etti: “15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün gaddar yüzüne birebir şahit oldular. 28 Şubat da bu gaddarlıktan farksızdır. 28 Şubat ve FETÖ mağdurlarına yapılan zulmün bir an önce giderilmesini istiyoruz. Ahmet Necdet Sezer bu yetkisini azılı teröristleri serbest bırakmak için kullanmıştı. Niçin Cumhurbaşkanımız masum olan 28 Şubat mağdurlarından hasta olanları için bu yetkisini kullanmasın ki? 28 Şubat ve FETÖ mağdurlarının önümüzdeki Kurban Bayramı’nda aileleriyle kucaklaşmasını istiyoruz. Onlar çocuklarının başlarını okşayamadılar. En azından torunlarının başlarını okşamalarını sağlayacak bir hayırlı kararın bayram öncesinde çıkmasını bekliyoruz.”

 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:53
  1. 28 şubat
  2. dava
  3. mağdurlar

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