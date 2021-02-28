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Korona Virüs 28 Şubat korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

28 Şubat korona bilançosu açıklandı

Koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 610'ı semptomatik olmak üzere 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi. Vefat sayısı ise 136 gün önceki seviyeye gerileyerek 66 kişi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:35:00 - 2021-02-28 19:35:37
28 Şubat korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 610'u semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 569'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi.

Vefat sayısında 136 gün önceki seviye görüldü

Koronavirüs Tablosu'nda bugün açıklanan vefat sayısının 136 gün önceki seviyeye gerilediği görüldü. Buna göre 15 Ekim'de 66 olarak kayıtlara geçen vefat sayısı, bugün de kaydedildi.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 511 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 191 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 621'i semptomatik olmak üzere 9 bin 193 yeni vaka tespit edilmişti.

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Yorumlar

İşsiz

Test sayısı 109000'e düşmüş. Aklıma takıldı, bugün mesela 150000 test yapılsaydı rakam 11500 civarı olabilir miydi? Bu durumda 35/100000 oranını yakalayan kaç il kalırdı? Test sayıları manpülasyona açık mı?
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