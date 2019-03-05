28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat dönemindeki cuntacıların yargılandığı davada 1. etap sona erdi. 28 Şubat dönemine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada gerekçeli kararın açıklanmasından aylar sonra, sanık ve mağdurların itirazları nedeniyle 2. Etap olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın 3. etabı ise tarafların istinaf mahkemesinin kararı sonrasında yapacakları itiraz ile Yargıtay yolu açılacak.

28 Şubat dönemine ilişkin cuntacıların yargılandığı 28 Şubat davasında 2 Eylül 2013 tarihinde iddianamenin kabulü ile Ankara’da başladı. 6 yıl devam eden davada Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerekçeli kararını açıklayarak, 103 sanıklı davada, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezalarını müebbet hapse çevirmişti. Diğer sanıklardan 68’inin beraatı, 14 sanık hakkında da davanın düşürülmesine karar verilmişti. 4 sanık da yargılama sürecinde hayatını kaybettiği gerekçesiyle dosyaları düşürülmüştü. 28 Şubat döneminden 22 yıl geçmesine rağmen Ankara’nın Sincan ilçesindeki en işlek caddelerinde tankların yürümesi hafızalardaki yerini korurken, sanıkların yargılandığı davanın bu kadar yavaş işlemesi mağdurlarda halay kırıklığı yaratmaya devam ediyor.