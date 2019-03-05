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28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor

28 Şubat dönemine ilişkin cuntacıların yargılandığı 28 Şubat davasında 2 Eylül 2013 tarihinde iddianamenin kabulü ile Ankara’da başladı. 6 yıl devam eden davada Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ancak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerekçeli kararını açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 12:17
28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat dönemindeki cuntacıların yargılandığı davada 1. etap sona erdi. 28 Şubat dönemine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada gerekçeli kararın açıklanmasından aylar sonra, sanık ve mağdurların itirazları nedeniyle 2. Etap olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın 3. etabı ise tarafların istinaf mahkemesinin kararı sonrasında yapacakları itiraz ile Yargıtay yolu açılacak.

28 Şubat dönemine ilişkin cuntacıların yargılandığı 28 Şubat davasında 2 Eylül 2013 tarihinde iddianamenin kabulü ile Ankara’da başladı. 6 yıl devam eden davada Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gerekçeli kararını açıklayarak, 103 sanıklı davada, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezalarını müebbet hapse çevirmişti. Diğer sanıklardan 68’inin beraatı, 14 sanık hakkında da davanın düşürülmesine karar verilmişti. 4 sanık da yargılama sürecinde hayatını kaybettiği gerekçesiyle dosyaları düşürülmüştü. 28 Şubat döneminden 22 yıl geçmesine rağmen Ankara’nın Sincan ilçesindeki en işlek caddelerinde tankların yürümesi hafızalardaki yerini korurken, sanıkların yargılandığı davanın bu kadar yavaş işlemesi mağdurlarda halay kırıklığı yaratmaya devam ediyor.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:17
  1. 28 Şubat dönemi
  2. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Bölge Adliye Mahkemesi
  4. 28 Şubat
  5. 28 Şubat davası
  6. dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı
  7. Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir

YORUM YAZ

  • AlperAlper1 sa önce
    28 Şubat hiç bitmediki! Söz konusu İslami davalar olunca mahkeme hiç uzamaz anında hepsine müebbet hapis cezası veriliyor.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu 28 şubat davası zaten kadük birde hiç işlemiyor adalet yerini bulmadı ak parti bunda sınıfta kaqldı
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Adalet bakanı bir HÖDÜK mü? Darbe gecesi imamları döven darbecileri Berat ettiren mahkemelere GIK demeyen bir baka. HÖDÜÜÜÜÜÜK.
  • MardinliMardinli1 sa önce
    Adalet herkes için adalet olması lazım.Yirmi sekiz şubat çeteleri yargılandı ama ceza almalarına rağmen dışarda keyifleri yerinde emekliliğin tadını çıkarıyorlar bir şey olmamış gibi.Halbuki derbe her zaman derbeder hemde en gaddari yirmi sekiz şubat darbesidir.Binlerce masum insanlar mağdur edildi işten atilanlar ceza evinde çürümeye terkedilenler daha bankaları soyanlar devlete zarara ugratanlar bunlardır bunlara emekli diyorlar ceza almalarına rağmen dışarda keyifleri yerinde emekliliğin tadını çıkarıyorlar işte adalet hemde mahkemelerde mülkün temeli adalettir.Yazılıdır ya o yazı ordan çıkarın veyahut adalet yerini bulsun.
  • AlperAlper1 sa önce
    AKP,yolsuzluklara,hortumculara,darbecilere,faili mechullerle,mücadele edecekti ama bir adım yol alınmadı.Acaaba bu işte bir iş mi var?Müslüman sorgulamalı,her çıkan habare kanmamalı.
  • AlperAlper1 sa önce
    AKP,yolsuzluklara,hortumculara,darbecilere,faili mechullerle,mücadele edecekti ama bir adım yol alınmadı.Acaaba bu işte bir iş mi var?Müslüman sorgulamalı,her çıkan habare kanmamalı.
  • mertmert1 sa önce
    oyalama taktiği sanki yargılıyormuş gibi yaparak hem askeri ürkütme hem çantada keklik olan seçmenemesaj yolla

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