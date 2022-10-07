28 Şubat artıkları! Eğitim Sen bu görüntüden çok korktu

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Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı, ortaokul ve lise öğrencilerinin Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlid gecesi kapsamında sabah namazına davet edilmesini hazmedemedi. 28 Şubat artığı Kulalı, "Bu, dinci gericiliğin laik eğitimin her alanına yayıldığının göstergesi." dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesi ile kentteki ortaokul ve lise öğrencileri, sabah namazında Bilal-i Habeşi Camisi’nde buluştu.

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gençlere yönelik etkinliğini hedef aldı.

"Gericileştirme hamlesi"

Sözlerinden 28 Şubat hasreti çektiği anlaşılan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

Eğitimin her alanına yayılan gericilik ve dinci propaganda doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Halihazırda vakıflar ile dernekleri eğitimin içerisine sokan ve onlara adeta ‘gölge bakanlık’ yetkileri veren MEB bunlarla da yetinmiyor. Gönüllülük esasına göre denilse bile bunu kabul etmeyen ya da istemeyen gençlerimiz ve çocuklarımızın baskı altında olacağını biliyoruz.

Biliyorsunuz, zorunlu din dersini okul öncesine kadar indirdiler. Bunu 4-6 yaş Kuran kurslarıyla yaptılar. Şimdi de anaokullarına da zorunlu din dersi getirmeyi amaçlıyorlar. Elbette ne kadar uğraşsalar da AKP’nin bu eğitimi gericileştirme hamleleri tutmuyor ve toplum kabul etmiyor. İmam hatiplere bile ne kadar uğraşsalar da istedikleri kadar öğrenciyi çekemiyorlar. İnanç ve kimlik üstünden yapılan bu uygulamalarla birlik beraberlik sağlamanın aksine buradan toplumsal barışı tehdit eden uygulamalar olarak görüyoruz. Bu nedenle laik, bilimsel eğitime tüm toplum olarak sahip çıkmak zorundayız.