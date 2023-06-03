28 Mayıs’ta en büyük tokadı o yedi! Yalanları ayaklarına dolandı

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, 28 Mayıs’ta en büyük tokadı muhalefeti sonuna kadar destekleyen ABD Başkanı Biden’ın yediğini belirtti.

Batırel, “Yalanlarınız ayağınıza dolandı” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye 28 Mayıs’ta uçurumun eşiğinden döndü. 25,5 milyon vatandaşı algı operasyonuyla kandırdılar, ama başaramadılar. Eğer millet ittifakı kazansaydı, ülke özerk yönetimlerle parçalanacak, bütün kazanımları teker teker kaybedecek, ele güne muhtaç olacak. Son pişmanlık fayda vermeyecek, kaçan tren geri gelmeyecekti. Kabul olan dualar hürmetine Ayasofya’nın hürmetine Rabbim bizi kurtardı. Ne kadar şükretsek azdır. Bu çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize…

En büyük tokadı muhalefeti sonuna kadar destekleyen Biden yedi. Ama Erdoğan’a açtığı tebrik telefonunda sıkılmadan F-16 karşılığında İsveç’in NATO’ya girmesine onay vermesini istedi. Niye? Pazarlık gücümüzü azaltmak, Karadeniz’de köşeye sıkıştırmak için… ABD’de 2024 başkanlık seçimleri öncesinde bakın bir uçak filosu uğruna Türkiye’yi dize getirdim diyerek dünyaya mesaj vermek için. (…)”

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