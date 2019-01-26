28 ile 52 millet bahçesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar’da, düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Murat Kurum, valiliği ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Bakanlığının Afyonkarahisar’a son 16 yılda yaklaşık 5 milyar lira yatırım yaptığını söyledi. Kentte 293 milyon liralık yatırımın devam ettiğini anlatan Murat Kurum, “İmaret Camii çevresindeki 250 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesini başlattık. Burada 3 bin 200 hak sahibimiz var. Yapacağımız proje, bölgeye uygun, az katlı, gerçekten özlemini duyduğumuz örnek bir proje olacak” dedi.

Kurum, 81 ilde Millet Bahçesi yapmayı hedeflediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Her ile en az bir Millet Bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık. ‘2’nci 100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında 28 ilde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afyonkarahisar’da spor kompleksinin yanındaki 159 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapıyoruz. Burası, termal turizmin de gerçekleştiği çok önemli bir lokasyon. Millet Bahçesi içinde Millet Kıraathanesi olacak. Gençlerimiz burada kitap okuyacaklar. Afyonkarahisar’a gelen vatandaşların burada vakit geçirebileceği çok önemli bir proje olacak.”