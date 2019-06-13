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28 ilde uyuşturucu operasyonu!

Son 2 günde 28 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:24
28 ilde uyuşturucu operasyonu!

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 28 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevire el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 13 fişek, 2 tabanca, 5 hassas terazi ve 15 bin 876 lira ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:24
  1. uyuşturucu operasyonu

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