28 ilde uyuşturucu operasyonu!
Son 2 günde 28 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.13 Haziran 2019 Perşembe 09:24
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik birimlerince son 2 günde 28 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 25 kilo 499 gram uyuşturucu madde ile 753 uyuşturucu hap ve 21 kök kenevire el konuldu.
Operasyonlarda ayrıca 13 fişek, 2 tabanca, 5 hassas terazi ve 15 bin 876 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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