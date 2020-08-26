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Ekonomi 28 ilçedeki 30 OSB’ye teşvikte “pozitif ayrımcılık”
Ekonomi

28 ilçedeki 30 OSB’ye teşvikte “pozitif ayrımcılık”

Resmi Gazete’de yayımlanan yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin düzenleme ile il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltacak “ilçe bazlı teşvik sistemi”nin önü açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:22:00 -
28 ilçedeki 30 OSB’ye teşvikte “pozitif ayrımcılık”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, sektör talepleri de dikkate alınarak “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da yapılan değişikliğin 30 Organize Sanayi Bölgesini (OSB) pozitif etkilediğini belirterek, “İlçe bazlı teşvik sistemi, hem aynı şehirdeki ilçelerin gelişmişlik farklarının azaltılması hem de il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması açısından önemli” dedi.

Düzenlemeye ilişkin bazı OSB’lerden yeni talepler geldiğini belirten Kütükcü, OSBÜK olarak bu talepleri de çalışarak gelecek günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ileteceklerini sözlerine ekledi.

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