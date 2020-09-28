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Gündem 28 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

28 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

28 Eylül Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Son 24 saatin verilerine göre; 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:27:00 - 2020-09-28 19:29:18
28 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'nin 28 Eylül 2020 tarihine ait "Günlük Koronavirüs Tablosu"na ait veriler açıklandı.

Toplam vefat sayısı 8 bin 062'ye çıktı

Açıklanan son 24 saatin verilerine göre; ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre; ülkemizde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 8 bin 062'ye yükseldi.

Bin 412 yeni koronavirüs vakasının tespitiyle birlikte toplam vaka sayısı 315 bin 845'e ulaştı.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştığı 28 Eylül 2020 tarihine "Günlük Koronavirüs Tablosu":

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