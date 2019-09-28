Havalar bir serin bir sıcak devam ederken herkes yeni günde havaların nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “28 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?” sorusunun cevabı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son rapora göre hava sıcaklıklarının, cumartesi günü (bugün) artacağı, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ancak pazar gününden itibaren ülke genelinde tekrar artarak hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu

İstanbul

17°C 25°C

Parçalı bulutlu

Ankara

12°C 24°C

Parçalı bulutlu

İzmir

19°C 28°C

Az bulutlu

Antalya

21°C 30°C

Az bulutlu

Bolu

10°C 23°C

Çok bulutlu

Samsun

17°C 22°C

Hafif sağanak yağış

Trabzon

18°C 22°C

Kuvvetli sağanak yağış

Kars

7°C 19°C

Gök gürültülü sağanak yağış

Diyarbakır

14°C 32°C

Parçalı bulutlu