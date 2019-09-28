28 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?
Havalar bir serin bir sıcak devam ederken herkes yeni günde havaların nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “28 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?” sorusunun cevabı.28 Eylül 2019 Cumartesi 00:01
Havalar bir serin bir sıcak devam ederken herkes yeni günde havaların nasıl olacağını merak ediyor. İşte, merak ettiğiniz “28 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?” sorusunun cevabı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son rapora göre hava sıcaklıklarının, cumartesi günü (bugün) artacağı, kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ancak pazar gününden itibaren ülke genelinde tekrar artarak hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu
İstanbul
17°C 25°C
Parçalı bulutlu
Ankara
12°C 24°C
Parçalı bulutlu
İzmir
19°C 28°C
Az bulutlu
Antalya
21°C 30°C
Az bulutlu
Bolu
10°C 23°C
Çok bulutlu
Samsun
17°C 22°C
Hafif sağanak yağış
Trabzon
18°C 22°C
Kuvvetli sağanak yağış
Kars
7°C 19°C
Gök gürültülü sağanak yağış
Diyarbakır
14°C 32°C
Parçalı bulutlu
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