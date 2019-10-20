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28 Ekim tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına az bir süre kaldı. Tatil planları yapanlar şimdiden 29 Ekim tatili kaç gün diye sormaya başladı bile. Bu anlamda 29 Ekim ne zaman ve 28 Ekim tatil olacak mı? soruları arama motorunda yoğunluk kazandı. İşte merak edilen detaylar...

20 Ekim 2019 Pazar 17:49
28 Ekim tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına az bir süre kaldı. Tatil planları yapanlar şimdiden 29 Ekim tatili kaç gün diye sormaya başladı bile. Bu anlamda 29 Ekim ne zaman ve 28 Ekim tatil olacak mı? soruları arama motorunda yoğunluk kazandı. İşte merak edilen detaylar...

28 Ekim tatil olacak mı?

Bu sene 29 Ekim salı gününe denk geliyor yani resmi olarak tatil birleştirilemeyecek. Fakat hafta sonu ile birlikte pazartesi gününü yıllık izin kullananlar toplamda 4 gün tatil yapabilecek. Öğrenciler ise cumartesi pazar tatil yaptıktan sonra 28 Ekim günü yarım gün okula gidecek. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.

29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır. Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 17:49
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