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28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi?

Cumhuriyet’in ilan edildiği bu milli bayram tüm Türkiye’de 96 yıldır coşkuyla ve törenlerle kutlanılmaya devam ediyor. Bu yıl Cumhuriyet bayramı hangi güne denk geliyor? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği nokta 29 Ekim günü resmi tatil mi? oldu. 28 ve 29 Ekim günleri bu yıl Pazartesi ve Salı günlerine denk geliyor. Dolayısıyla her iki gününde resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi?

24 Ekim 2019 Perşembe 23:25
28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi?

Cumhuriyet’in ilan edildiği bu milli bayram tüm Türkiye’de 96 yıldır coşkuyla ve törenlerle kutlanılmaya devam ediyor. Bu yıl Cumhuriyet bayramı hangi güne denk geliyor? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği nokta 29 Ekim günü resmi tatil mi? oldu. 28 ve 29 Ekim günleri bu yıl Pazartesi ve Salı günlerine denk geliyor. Dolayısıyla her iki gününde resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi?

28 ve 29 Ekim tatil mi?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil sayılacak. Öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak.

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise yarım gün olarak tatil yapılıyor.

28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi?

Bu sene 29 Ekim Salı gününe geliyor. Yani Pazartesi günü yarım gün ve Salı günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:25
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