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Eğitim 28 Ekim okullar kaç ders olacak? 28 Ekim okullar kaç saat?
Eğitim

28 Ekim okullar kaç ders olacak? 28 Ekim okullar kaç saat?

28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle vatandaşlar 28-29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim ders oluyor mu? 29 Ekim okula gidilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:02:00 -
28 Ekim okullar kaç ders olacak? 28 Ekim okullar kaç saat?

Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple öğrenciler 28-29 Ekim’de ders olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim’de okullar olacak mı?

28 Ekim okullar kaç ders olacak? 28 Ekim okullar kaç saat?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün resmi tatil olarak geçiyor. 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün resmi tatil. 28 Ekim’de okullar yarım gün oluyor. Genellikle dersler saat 13.00’e kadar tamamlanmış oluyor. 29 Ekim’de ise okullar resmi tatil sebebiyle olmuyor.

29 Ekim bankalar açık mı?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil. Bir buçuk günlük resmi tatilde bankalar, kargolar, hastane poliklinikleri, noterler, PTT ve eczaneler kapalı olacak. Hastaneler acil servisle hizmet verirken nöbetçi eczaneler de hizmet verecek.

29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim bahsettiğimiz gibi resmi tatillerden biridir. Resmi tatiller de kargo şirketleri de izin yapıyor.

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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