POMEM kapsamında gerçekleştirilen PÖH alımlarında başvuru için adayların en az ön lisans mezunu olması gerekir. Peki, 28. dönem PÖH alımı ne zaman? Yeni dönem PÖH alımı ne zaman?

28. dönem PÖH alımı ne zaman?

Polis adayları, 28. dönem POMEM alımlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

28. Dönem POMEM alımlarının en erken 3-4 ay sonra yapılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla söz konusu PÖH alımlarının önümüzde 4-5 aylık süreçte yapılabileceği bekleniyor.