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Ekonomi 28. dönem PÖH alımı ne zaman?
Ekonomi

28. dönem PÖH alımı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine PÖH alımının yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. POMEM kapsamında gerçekleştirilen PÖH alımları için arama motorlarında sık sık araştırma yapılıyor. Peki, 28. dönem PÖH alımı ne zaman? Yeni dönem PÖH alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:15:00 -
28. dönem PÖH alımı ne zaman?

POMEM kapsamında gerçekleştirilen PÖH alımlarında başvuru için adayların en az ön lisans mezunu olması gerekir. Peki, 28. dönem PÖH alımı ne zaman? Yeni dönem PÖH alımı ne zaman?

28. dönem PÖH alımı ne zaman?

Polis adayları, 28. dönem POMEM alımlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Yeni dönem Polis Özel Harekat (PÖH) sınıfı için polis alımının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

28. Dönem POMEM alımlarının en erken 3-4 ay sonra yapılacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla söz konusu PÖH alımlarının önümüzde 4-5 aylık süreçte yapılabileceği bekleniyor.

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