27.dönem POMEM sınavı ne zaman olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından uygulanacak olan POMEM sınavı 2021 tarihi ne zaman? Şubat ayında yapılacağı duyurulan ve ne tarihi belirten Polis Akademisi Başkanlığı polis adaylarını hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı. Peki POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sınavı 2021 ne zaman?

27. Dönem POMEM sınavı 2021 ne zaman?

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

POMEM sınav yerleri nereler, açıklandı mı?

Dönem POMEM sınavının giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Polis Akademisi 27. Dönem POMEM sınav yerlerini belirlediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

POMEM'e kimler başvurabilir?

Polis meslek eğitim merkezlerine başvuru gerçekleştirmek için belli başlı bazı kriterler ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler öncelikle T.C. vatandaşı olmak ile öne çıkıyor. Aynı zamanda fiziki yeterlilik ile beraber uygulamada olarak sınavlar da yine başvuru içerisinde yer alır. Diğer yandan KPSS üzerinden belli bir taban puanı geçmek ve rakiplerin üzerinde puan almak da başvuru içerisinde önemlidir.