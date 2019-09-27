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27.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Eylül 2019 Cuma 07:05
27.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْع۪ينَ رَجُلاً لِم۪يقَاتِنَاۚ فَلَمَّٓا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّايَۜ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَـهَٓاءُ مِنَّاۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَۜ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَٓاءُ وَتَهْد۪ي مَنْ تَشَٓاءُۜ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِر۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Mûsâ tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden yetmiş adam seçti.

 Onları o müthiş deprem yakalayınca Mûsâ dedi ki: "Ey rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk   ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?

 Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin.

 Sen bizim velîmizsin.

 Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin."

( A'raf Suresi, âyet:155)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır." (Taberâni)

"Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz"   (Buhâri)

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur." (Hakim)

"Allahü teâlâ, depremleri iyilere öğüt, müminlere rahmet, kâfirlere ise azap kılar."  (İ.Asakir)

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 07:05
  1. 27.09.2019 Günün âyet ve hadisi
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