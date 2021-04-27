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Oruç 27.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

27.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-27 05:04:00 -
27.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Onların ateşin karşısında durdurulup da “Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha rabbimizin âyetlerini   yalan saymayıp inananlardan olsak” dediklerini bir görsen!"

 (En'âm Suresi - 27)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

İnkârcılar âhirette cehenneme götürülüp ateşle karşı karşıya geldiklerinde, daha önce inanmaya yanaşmadıkları âkıbetleriyle yüz yüze gelince büyük bir ıstırap içinde hissettikleri pişmanlığı “Ne olur, dünyaya geri gönderilelim de rabbimizin âyetlerini bir daha yalanlamayalım; biz de inananlardan olalım!” şeklindeki temennileriyle ifade edeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 391


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Bu kabirlerde yatanlar azap edilmektedir.

  Kuşkusuz bunlar büyük günah sebebiyle azap çekiyor değiller;

  bilakis onlardan biri nemmalık ediyor / insanlar arasında söz taşıyor / dedikodu yapıyordu,

  biri de idrar yaparken (gereken temizlik konusunda titizlik göstermiyor), üzerine sıçratmaktan sakınmıyordu.”

  (Buhari, Vudu, 55, 56; Müslim)

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