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Medya 27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!
Medya

27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-02 22:08:00 - 2023-07-02 22:59:50
27 yıllık evliliği TİP'li Aslantuğ'un ihanetiyle biten Arzum Onan magazin sayfalarında böyle konuşuyor!

27 yıllık evliliği, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Mehmet Aslantuğ'un ihaneti sebebiyle tek celsede biten Arzum Onan, sözde hak-hukuk savunucularının magazin malzemesi haline geldi.

İşçi Partisi’nin milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliğini bir başka kadın yüzünden sonlandırdı.

Açlık edebiyatı yapan sözde hak-hukuk savunucuları, boşanan Arzum Onan'ın güzelliği üzerinden magazin haberlerine başladılar.

Bugün boşanan bir kadını "güzelliği" üzerinden haber sütunlarına taşıyanlar, İşçi Partisi’nden milletvekili adayı olan bir adam, 27 yıllık evliliğini niye bitirir, bu lüks hayatı sürdürenler İşçi partisinden aday olup işçi istismarına nasıl soyunuyorlar diye sormadı.

Bugün Arzum Onan ile ilgili gazetelerin magazin kategorisinde şu haber yer aldı:

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı. Dostça ayrılan ikiliden Arzum Onan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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