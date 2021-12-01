27 yıl önceki görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında, gündeme ilişkin önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

27 yıl önceki görüntüleri duygu dolu anlar yaşattı

Programda 27 yıl önceki görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izletildi. Video bittikten sonra bir gazetecinin, "Efendim 27 yıl sonra bu görüntüleri izlediğinizde neler hissettiniz? Duygulandınız mı?" sorusuna Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadığı için bir süre cevap veremedi. Erdoğan, gazetecinin sorusuna, "Bayağı yaşlanmışız be" diyerek gülümsedi.

"Biz milletimize aşığız"

Erdoğan sözlerinin devamında geçtiğimiz hafta sonu yaptığı İzmir ziyaretine değinerek, "Bu hafta malum biz İzmir'deydik. İzmir Menemen'de yollarımıza karanfil atıldı. Coşku heyecan, çok farklıydı. Bu coşku heyecan karşısında ister istemez onlara aynı şekilde hitap etmek durumundasınız. Hele hele bundan sonra engellilerle muhabbetimiz oldu. Malum Metin Şentürk o uduyla oradaydı. Aynı yerde tabii görme engelli olsun, diğerleri olsun şarkılarıyla, türküleriyle buluştuk, zaman zaman biz de katıldık. Onların söylediği türkülere, şarkılara biz katılmazsak olmaz. Onlar size o heyecanı, coşkuyu veriyor. Biz milletimize aşığız. Neşet Ertaş'ın ifade ettiği gibi aşkınan çalışan yorulmaz. Bu makamda olduğumuz sürece dertlinin derdiyle dertlenmek durumundayız. O akşam orada 4 kardeş dördü de görme engelli. Yanıma sokuldu. Görme engelli ama hafız. Onun da farklı bir talebi oldu. 'Bizim evimiz yok' dedi. 'Tamam kızım inşallah biz halledicez' dedim. Bugün de tekrar özel kalem müdürüme 'Ne yaptınız' dedim. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla görüşmüşler, 'biz halledeceğiz' demişler." dedi.