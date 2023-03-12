27 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Manisa'da yaşayan 27 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Manisa-Turgutlu'da yaşayan 27 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan G. E.'den bir süre haber alamayan yakınları, kontrol etmek için evine gitti.
E.'nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiği belirledi.
E.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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