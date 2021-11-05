27 Türk mühendis TOGG için vatana döndü
TOGG projesinde çalışmak için 27 Türk mühendis yurt dışından vatanına döndü. 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak yerli otomobil için ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de aralarında olduğu 12 ülkeden gelen mühendisler, projede çalışmaya başladı.
Türkiye’nin otomobili TOGG projesinde çalışmak için 27 Türk mühendis yurt dışından Türkiye’ye döndü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin otomobilinin, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıldığını ifade eden Varank, yerli otomobil projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
12 ülkeden geri geldiler
Varank, “Bu projede 110 iş ortağı seçildi, bunların yüzde 75’i Türkiye’de yerleşik firmalardan oluşuyor. 615 kişi bu projede çalışıyor. TOGG projesiyle 27 çok başarılı mühendis yurt dışından Türkiye’ye döndü. Türkiye’nin otomobili 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak” dedi.
Yerli otomobil ekibine yurt dışından dahil olan Türk mühendisler 12 ülkeden geldi. Mühendislerin, Almanya, ABD, İsveç, Fransa, Belçika, İtalya, Kazakistan, BAE, İngiltere, Irak, Çin ve Hollanda’dan gelerek projede çalışmaya başladıkları belirtildi.
Kaynak: Yeni Şafak