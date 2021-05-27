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Sağlık 27 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

27 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Sağlık Bakanlığı, 27 Mayıs Perşembe gününe ilişkin verileri paylaştı. Bugün kaç vaka var? Kaç kişi koronadan vefat etti 27 Mayıs

Yeniakit Publisher
2021-05-27 20:04:00 -
27 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgını sebebiyle her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

27 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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