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Yaşam 27 Mart imsak vakti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Diyanet imsak vakti
Yaşam

27 Mart imsak vakti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Diyanet imsak vakti

27 Mart imsak vakti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Diyanet imsak vakitleri merak kazandı. 27 Mart günü mübaret Berat Kandili eda edilecek. Berat Kandili'nin gündüzünde inananlar oruç tutarak geçirmek için hazırlanıyor. Oruç tutmak isteyenler için imsak vakitlerini derledik. İşte 27 Mart il il imsak vakti

Yeniakit Publisher
2021-03-26 21:21:00 -
27 Mart imsak vakti İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il Diyanet imsak vakti

Diyanet 2021 takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. İşte Berat kandilinde oruç tutmak isteyenler için il il imsak saatleri...

27 Mart il il imsak vakitleri

İstanbul: 05:23

Ankara: 05:09

İzmir: 05:35

Bursa: 05:24

Antalya: 05:23

Konya: 05:14

Adana: 05:04

Diyarbakır: 04:43

Eskişehir: 05:19

Berat Kandili il il imsak vakitleri için tıklayın

Berat Kandili orucu nasıl tutulur?

Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;

Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim". der.

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