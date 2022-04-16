27 liralık sahur ikramını hedef alanlara bak! Belediye bütçesinden lüks hediyeler..

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Bir birim kahvaltının 27 liraya alındığını ıspatlayan faturanın Savcı Sayan tarafından paylaşılmasına karşın, AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın sahur ikramını "şatafatlı" bulanların maskesi düştü.

CHP'li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, 8 bin liradan takım elbise, bin 200 liradan gömlek alarak CHP'ye yakın isimlere hediye olarak gönderdiği ortaya çıktı. Karalar'ın bu hediyeler için belediye kasasından 45 bin lirayı aşan harcamada bulunduğu öğrenildi.

Kravatlar Vakko'dan!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı harcamaya ilişkin kesilen fatura, Twitter'da paylaşıldı. Buna göre; lüks bir markadan, partiye yakın isimlere dağıtılmak üzere alışveriş yapan belediye yetkilileri, toplam 45 bin lira ödeme yaptı.

CHP'li Zeydan Karalar'ın belediye kasasından yaptığı harcama şöyle:

1 takım elbise 7 bin 900 lira, 1 gömlek bin 290 TL, 1 kravat 549 TL, 1 bluz bin 348 TL, 1 ceket bin 998 TL

CHP'li Zeydan Karalar, belediyenin hükümetten destek alamadığı gerekçesiyle zor durumda olduğunu iddia ederek iktidarı hedef almıştı.