27 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(66) وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَياًّ



(67) اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـٔاً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(66) İnsan, “Ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim?” diyor.



(67) İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır?



(Meryem Suresi, 66-67) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İlk yaratılışı düşünmeyen insanlar, öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmekte ve çürüyüp toz toprak olduktan sonra yeniden dirilmenin bir hayal ürünü olduğunu iddia etmektedirler. Oysa insan ilk yaratılışını düşünürse kendisini yoktan var eden bir kudretin, ölüp toz toprak olduktan sonra onu yeniden diriltebileceğine kanaat getirir. Nitekim Allah Teâlâ başka âyetlerde de insanları ilk defa nasıl yaratmışsa öyle dirilteceğini, bunun kendisi için daha kolay olduğunu ifade buyurmuştur. (bk. Rûm 21/27; Yâsîn 36/79)

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 612-613

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



Dua ederken seslerini aşırı şekilde yükseltenleri gören Rasûlullah (asm), şöyle buyurmuştu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ey insanlar! Kendinize gelin. Çünkü siz bir sağırı veya uzaktaki birini çağırmıyor, ancak her şeyi işiten ve çok yakın bulunan birine dua ediyorsunuz.



Sizin kendisine dua ettiğiniz, size bineğinizin boynundan daha yakındır."



Kaynak: Buhârî, Cihad, 131; Ebû Dâvûd, Vitr, 26









GÜNÜN SÖZÜ:





