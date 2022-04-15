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Aktüel 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 19:43:00 -
27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 27 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" botunun operasyonuyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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