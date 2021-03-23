27-28 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan hafta sonu yasaklarında geçtiğimiz günlerde değişiklik yapıldı.

27-28 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi 81 ilde 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yaağı hafta içi olduğu gibi saat 21.00 ve 05.000 arasında gerçekleştiriliyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli ilerde ise cumartesi 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazar günü bütün gün devam ediyor ve pazartesi 05.00'de sona eriyor.

İllerin risk durumu

Düşük riskli iller

Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır. Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl ve Muş.

Orta riskli iller

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.