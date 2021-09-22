26.3 milyon kişiye afet eğitimi verildi

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından sel, deprem yangın gibi olası afet durumları ile ilgili vatandaşlara eğitimler vermeye devam ediyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından sel, deprem yangın gibi olası afet durumları ile ilgili vatandaşlara eğitimler verildi. Yılbaşından bugüne kadar 26.3 milyon kişinin yararlandığı eğitimlerde, afet öncesi, esnası ve sonrasında nelerin yapılması gerektiği anlatıldı. Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalarda ülke genelinde mülki idare amirinden, muhtara, çarşı mahalle bekçisinden, güvenlik korucusuna kadar farklı kesimlere “afet” eğitimi verildi. Bu eğitimler, illerde Vali ve ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Risk azaltılmaya çalışılıyor

AFAD, afet eğitimleri ile riski ve zarar azaltarak, afetleri yöneten, ön alan ve olmadan önleyen bir Türkiye amaçlanıyor. 2021 yılı başından bugüne kadar yapılan temel çalışmalar şu şekilde sıralandı:



81 il Valimize ve 1.127 Mülki İdare Amirimize yönelik Afet Farkındalık Eğitimi,



• 26.292.445 vatandaşımıza yüz yüze ve çevrimiçi olarak Afet Farkındalık, 14.659 personele ise Eğitmen Eğitimi,

• Mobil Simülasyon Merkezlerinde farklı illerde 108.642 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi,

• 73.699 kişiye KBRN Farkındalık ve Şüpheli Posta Eğitimi,

• 38.812 muhtar ve 78.382 azaya farkındalık eğitimi,

• 22.949 çarşı ve mahalle bekçisine, 16.959 güvenlik korucusu ile gönüllü güvenlik korucusuna ve 66.093 özel güvenlik görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi,

• 1.568 dernekten 89.152 dernek üyesine eğitim,

• Camilerde 4.155.646 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi,

• Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim ve İtfaiye personeli ile AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik 57.469 kişiye Çadır Kurma Eğitimi verildi.



Eğitimler kapsamında kent meydanlarında kurulan çadırlarda afetlerle ilgili vatandaşlar bilinçlendirildi. Afet Eğitim Çadırlarındaki eğitimlerden 1 milyon 267 bin 119 kişi yararlandı.

Sosyal medya aktif kullanılıyor

Hazırlanan eğitim içerikli afet videoları da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videolar 12.643.826 kez izlendi. Afet Farkındalık Eğitimi videosu işaret dili ve altyazı ile hazirol.gov.tr’de erişime açıldı.



• afad.gov.tr ve hazirol.gov.tr’de eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yayımlandı.

• Çocuklara, afet farkındalığı için yüz binlerce Afet Farkındalık El Kitabı, afet oyunu, boyama kitabı ve yap-boz oyunu dağıtıldı.