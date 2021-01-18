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Gündem 262 kilo 500 gram! Tel Abyad'da ele geçirildi
Gündem

262 kilo 500 gram! Tel Abyad'da ele geçirildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki ayrı noktada 262 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 22:53:00 -
262 kilo 500 gram! Tel Abyad'da ele geçirildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde iki ayrı noktada 262 kilo 500 gram patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Aramalar esnasında Tel Abyad'da bağlı Suluk beldesinde 20 havan mühimmatıyla hazırlanmış 260 kilogram el yapımı patlayıcı, 21 anahtar sistemi ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tel Abyad ilçe merkezinde ise 2 kilo 500 gram el yapımı patlayıcı, 4 kilogram ağırlığında anti personel mayını, 1 anahtar sistemi, 1 kapsül ve 3 telsiz komutalı alıcı bulundu.

Yapılan incelemelerden sonra sevki tehlike arz eden patlayıcılar, önlem alınarak bomba imha ekiplerince imha edildi.

Patlayıcılarla ilgili yerel adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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