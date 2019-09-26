26.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...26 Eylül 2019 Perşembe 04:32
VAHYİN DİLİNDEN
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَـهُٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِۜ تُر۪يدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَاۗ وَاللّٰهُ يُر۪يدُ الْاٰخِرَةَۜ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O yerde gerekli temizliği yapıp hâkimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir.
Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz, oysa Allah âhireti istiyor;
Allah izzet ve hikmet sahibidir."
( Enfal Suresi, âyet:67) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'ûndur."
(Tirmizi)
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