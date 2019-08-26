26.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

مَٓا اَصَابَ مِنْ مُص۪يبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا ف۪ٓي اَنْفُسِكُمْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَاَهَاۜ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌۚ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah’a göre kolaydır."

(Hadid Suresi, âyet:22) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Mazlumun bedduasından kork.

Çünkü mazlumun bedduası ile Allah arasında hiçbir engel yoktur.”

(Buhârî, Zekâk 63, Cihâd 180, Mezâlim 30, 35; Meğâzî 60)