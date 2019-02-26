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260 sporcunun katıldığı Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları başladı

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi 2.

26 Şubat 2019 Salı 16:04
260 sporcunun katıldığı Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları başladı

Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap Yarışları, Ardahan’da başladı.


Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi’ndeki yarışlarda, federasyonun belirlediği 12 ile 21 yaş üstü kategoriler arasındaki 7 farklı yaş grubu ile 14 kategoride 17 ilden toplam 260 sporcu mücadele edecek.


Yalnızçam Kayak Merkezi’nde başlayan yarışlarınbirinci günü sona erdi. Yarışmaların ilk gününde klasik teknikte yarışan sporcular, kıyasıya mücadele ettiler. İlk gün yarışmalarını yönetim kurulu üyeleri ve kayakseverler ilgiyle izledi. Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, organizasyonun dünya standartlarında gerçekleştirildiğini, ’Kayaklı Koşu’ yarışmalarında mücadelenin her zaman üst seviyede gerçekleştiğini, bu spor dalında yapılan yarışların izlenmeye değer ve son derece zevkli olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:04
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