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26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına dayandı!

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nün ardından çıkacak 3. takım play-off mücadelelerinde belli olacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
26 yıl sonra Süper Lig'in kapısına dayandı!

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, yaptığı açıklamada, geçen sezondan daha iyi bir takım olduklarını vurgulayarak, "Asıl bizim geçen sene şampiyon olmamız lazımdı. Geçen sene de takımımız çok kötü değildi. Maalesef bazı aksaklıklar oldu." diye konuştu.

Bu sezon da takıma takviye yaptıklarını aktaran Çarıkcı, "Bu sene de bu ligin en iyi takımı biziz. İki tane 11'imiz var. Artık taraftarımızın beklentisini yerine getirmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Bolu futbol şehri"

Necip Çarıkçı, "Burada 25-30 yıldan beri bekleyen büyüklerimiz, babalarımız var. Eski Boluspor’u bilen büyüklerimiz var. Bunlar bu takımı ligde görsün istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çarıkcı, Bolu'da hala futbol aşkının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bolu futbol şehri. Onun için de daha çok çaba sarf ediyorum. Fırsat geçti ama tabii geçen hafta bizim şampiyon olmamız gerekiyordu. Bazen üzülüyoruz. Biz niye böyle yaptık, niye bu hataları yaptık. Maalesef artık onu da unutuyorum. Artık 2 maça bakıyorum ama play-offlar'da da herkes Boluspor'un şampiyon olmasını istiyor. Bütün Türkiye'de artık sadece biz değil, iş adamları, rakip taraftarlar, herkes Boluspor gelsin istiyor. Boluspor'un artık 5-6'ncı play-off'ları. İnşallah şansımız da yerinde olur. Play-off'lardan Süper Lig'e çıkarız."

Ligde 33 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlikle topladığı 57 puanla 4'üncü sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, oynadığı karşılaşmalarda 52 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:20
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