26 yaşındaki Amerikalı ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şüpheli ölüm

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Baltimore Ravens'ın oyuncusu Jaylon Ferguson, hayatını kaybetti. Genç oyuncunun kulübünden yapılan açıklamada, "Jaylon Ferguson'un trajik vefatından derin üzüntü duyuyoruz. O, kocaman bir gülümsemesi olan, nazik, saygılı bir genç adamdı." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Ölüm nedeni açıklanmayan Jaylon Ferguson, 2019 yılında draftın üçüncü turunda seçilmesinden bu yana NFL'de 38 maçta forma giymişti. Baltimore Polis Departmanı da genç sporcunun ölüm nedeni belirlenene kadar, bu durumun şüpheli ölüm soruşturması olarak sınıflandırılacağını aktardı.

Jaylon Ferguson kimdir?

Doğum tarihi: 14 Aralık 1995, Zachary, Louisiana, ABD

Jaylon O'Neal Ferguson, defans oyuncusu ve defans oyuncusu dışında bir Amerikan futbolcusuydu. 2019 NFL Draft'ında Ulusal Futbol Ligi'nden Baltimore Ravens tarafından 85. sırada seçilmeden önce Louisiana Tech Üniversitesi'nde kolej futbolu oynadı. Kuzgunlar ile üç sezon oynamaya devam etti.