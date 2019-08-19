26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve kültür-sanat turizmine önemli katkılar sağlayan “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, 1-18 Eylül 2019 tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde ve Antalya EXPO’da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, sanatsal kalitesine, zengin repertuvarına, ulusal ve uluslararası sanatsal arenada ulaştığı başarılarına güvenle 1994 yılından beri kesintisiz her yıl düzenlediği“Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”nde bu yıl 3 opera, 1 klasik bale, 2 konser festival boyunca izlenebilecek.

Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından sahnelendiği kentlerde kapalı gişe oynamış “Carmen”, “Aida” ve “Troya operaları ile Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından balenin tüm zarafetini sahneye taşıyacak “Kuğu Gölü” klasik balesi ve Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları ’’Pavel VIRSKY’’ Dans Topluluğu’nun folklorik temaları modern koreografileriyle sentezleyen gösterileri festival boyunca izlenebilecek. Festival kapanışına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan’ın seslendireceği “Murat Karahan Gala Konseri” damgasını vuracak.

Açılış, Bizet’in ünlü ve sevilen operası “Carmen” ile gerçekleştiriliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, 1 ve 2 Eylül 2019, Pazar ve Pazartesi akşamları iki temsil ile Aspendos Antik Tiyatro’sunda sanatseverlerle buluşuyor. Georges Bizet’in bu ünlü eserini yine ünlü bir isim, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek eserde “Don José” rolünü Efe Kışlalı, “Escamillo” Murat Güney, “Carmen” rolünü ise 1 Eylül 2019 akşamı Bolşoy Tiyatrosu Opera Solisti Yulia Mazurova, 2 Eylül 2019 akşamı ise ünlü Rus Mezzo-Soprano Anasstasia Boldyreva seslendirecek.

Fransız oyun yazarı Prosper Merimee’in aynı adlı kısa romanından sahneye uyarlanan “Carmen” operası Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını konu alıyor

Festival Çeyrek asırdır Kültürlerarası bir köprü oluyor

84 gün boyunca ABD ve Kanada’da büyük ilgi görerek 58 şehirde,72 gösteriye imza atan Ulusal Onursal Akademik Ukrayna Dansları ’’Pavel VIRSKY ’’ Dans Topluluğu renkli ve hareketli gösterini bu kez 4-5 Eylül 2019 akşamları 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için sunacak.

Ukrayna halk müziği ve danslarını temel alarak oluşturdukları hem geleneksel hem de yeni koreografik gösterileri “Dans Rüzgarları”ile sahnede olacak topluluk; 1959 da Dünya Barış Konseyi diploması, 1971 de yüksek akademik unvan sahibi olmuş Ukrayna’nın en prestijli sanat toplulukları arasında gösteriliyor. Topluluk her yıl Vietnam, Kore, Çin, Küba, Avusturya, İngiltere, Kanada, ABD, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Brezilya, Arjantin, Venezüella, Portekiz, İsviçre, Danimarka, Andorra, Japonya gibi pek çok ülkede gösterilerini sahneleyerek dünyada da tanınan ve beğenilen performanslarıyla sanatsal yerini koruyor

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Festivalin devamında Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği’nin sahneleyeceği ünlü klasik bale eseri “Kuğu Gölü”var.

Ünlü koreograf Marius Petipa’nın adımlarını 2 perde olarak sahneye koyan koregraf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan ve klasik balenin en güzel örneği olan “Kuğu Gölü” balesi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından sahnelenecek.

Gerçek aşkın gücünün anlatıldığı P.I Çaykovski’nin ölümsüz bale yapıtı “Kuğu Gölü”,Prens Siegfried’in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını, ancak avlanmak üzere gittiği gölde, büyücü Rothbart’ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette’ye aşık olmasını konu alıyor

Antik Mısır’da Geçen “Aida” operası ile Aspendos’ta tarih tekrar canlanıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12-13 Eylül akşamları iki kez sahnelenecek muhteşem “Aida” operası büyülü Aspendos’ta Antik Mısırı canlandıracak.Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkansız aşkını anlatan eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini ünlü İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yapıyor.

Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik ettiği eserde “ “Radames” başrolünü 12 Eylül 2019 tarihinde ünlü tenor Murat Karahan, Aida” başrolünü ünlü soprano Franceska Tiburzi, seslendirecek. 13 Eylül 2019 tarihinde ise “Aida “ başrolünü Anna Nechaeva, “Radames” başrolünü Efe Kışlalı, “Amneris” rolünü ise her iki temsilde de ünlü soprano Anastasia Boldyreva seslendirecek.

İlk Kez Expo’da sahnelenecek

9 Kasım 2018 yılında yapılan prömiyerinden bu güne kadar sahnelendiği her yerde büyük ilgi ile karşılanan ve en son ünlü Bolşoy Tiyatrosunda sahnelenen “Troya” bu kez Antalya Prömiyerini yapacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü, ünlü tenor Murat Karahan’ın Sanat Yönetmenliği’nde oluşturulan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü muhteşem projesi “Troya” epik operası 16 Eylül 2019 tarihinde EXPO’da olacak.

Geçen yıl ülkemizde ilan edilen "2018 Troya Yılı"nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün en özel ve büyük prodüksiyonu olan, ülkemizde büyük bir başarı elde ederek 20.000’den fazla izleyiciye ulaşan ve dünyanın en önemli ve en prestijli operalarından bir tanesi olan Bolşoy Tiyatrosunda da sahnelenerek dakikalarca ayakta alkışlanan Troya” operası festival kapsamında izlenebilecek.Türk sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmakla kalmayarak ülkemiz sınırlarını aşarak, 300’ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eserin bestesi Bujor HOINIC’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a, koreografisi Volkan Ersoy’a ait.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da Homeros’u canlandırdığı eser, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne olan ve İzmir’li ozan Homeros’un kaleme aldığı “İlyada” Destanı’nı, yaşandığı Anadolu’nun kadim değerine ve görkemine yakışır bir dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik ve dansın büyüsü ile sahneye taşıyor. Tan Sağtürk ise Paris’in Kardeşi “Hektor”u canlandıracak.

Başrol kostümlerini ünlü modacı Atıl Kutoğlu’nun tasarladığı eserde Devlet Opera ve Balesi dansçılarından, 2015 yılında görevli olduğu turneden dönerken kaza geçiren Bora Acar Zöngür de özgün koreografisi ile sahnede yer alacak.Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostümleri Aydan Çınar imzası taşıyor.

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin Kapanışı tenor Murat Karahan’ın seslendireceği gala konser ile sona erecek.

Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde ünlü tenor ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat KARAHAN ile dünyaca ünlü solistlerin vereceği konser seçkin eserlerden hazırlanan özel repertuvarıyla Aspendos’ta unutulmaz bir gece yaşatarak festivalin kapanışını da gerçekleştirecek.