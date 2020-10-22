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Aktüel 26 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi
Aktüel

26 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:37:33 -
26 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

ANKARA (AA) - Ardahan, Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Uşak, Van'daki 26 ova, "büyük ova koruma alanı" kapsamında alındı.

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacak.

Karar gereği, Ardahan-Samandöken, Gaziantep-Bağlıca, Nurdağı Emirler ve Polatbey, Malatya-Balaban, Başdirek, Çömlekoba, Güzelköy, İçmece, Kaynarca, Ormaniçi, Yavuzlar, Yeşiltaş, Yolkuru, Yukarı Selimli ve Yuvalı, Nevşehir- Derinkuyu ve Hacıbektaş, Uşak-Büyükkayalı, Hasköy ve Ortaçeşme, Van-Beyarslan, Değirmigöl, Erçek, Saray, Sarımehmet ovaları "büyük ova koruma alanı" olarak düzenlendi.

Öte yandan, İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul Deri Serbest Bölgesi'ne dahil edilen alanla ilgili "açık stok sahası olarak kullanılmak üzere" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

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