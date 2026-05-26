  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'de flaş gelişme! Serbest bıraktılar! Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti! CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı Yunanistan'da şehit diplomatlarımızın katili için verilen skandal karara son dakika itirazı geldi! Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız? O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü Şutlan başkan Özgür Özel soluğu EMEP'te aldı Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı! Siyonist İsrail rejiminden kimyasal vahşet! Lübnan’ın güneyine fosfor bombalarıyla vurdu
İSLAM 26 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
26 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (26 Mayıs 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٦) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَٓائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فٖيهَا خَيْرٌࣗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَٓافَّۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِـعَ وَالْمُعْتَرَّؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(36) Biz o büyükbaş hayvanları da Allah’ın size nişânelerinden kıldık; sizin için onlarda nice yararlar vardır.

Onlar (kesim için) sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah’ın adını anın, cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.

(Hac Suresi, 22/37)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

. âyette geçen büdn kelimesi Arap dilinde “iri yapılı” anlamına gelir. Bu sebeple kelime özellikle “develer” anlamında kullanılır. Sığır cinsini de kapsar biçimde kullanıldığı genellikle kabul edildiği (bk. Taberî, XVII, 162-163; Râzî, XXIII, 35) ve bağlama daha uygun düştüğü için meâlinde kelime “büyükbaş hayvanlar” şeklinde çevrilmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri 

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın”

Kaynak: İbn Mâce, “Edâhî”, 2 

 

GÜNÜN SÖZÜ: 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23