26 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmesinde, ''Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'' ifadelerini kullandı.