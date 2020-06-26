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26 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:22:00 - 2020-06-26 19:29:46
26 Haziran koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin değerlendirmesinde, ''Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'' ifadelerini kullandı.

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