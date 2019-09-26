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26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatı!

Çeyrek ve gram altın hem yatırım amaçlı değerlendiriliyor hem de hediyelik olarak satın alınıyor. Vatandaşlar için çok yönlü bir ürün olan altının fiyatı ise merak konusu. İşte, 26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatı!

26 Eylül 2019 Perşembe 09:19
26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatı!

Çeyrek ve gram altın hem yatırım amaçlı değerlendiriliyor hem de hediyelik olarak satın alınıyor. Vatandaşlar için çok yönlü bir ürün olan altının fiyatı ise merak konusu. İşte, 26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatı!

Piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarının dalgalanmasına yol açıyor. Bu durum ise altın alacakları ya da altın birikimi olanları yakından ilgilendiriyor.

26 Eylül Çarşamba çeyrek ve gram altın fiyatı! 

Gram altın: 275,60 TL alış, 275,65 TL satış

Çeyrek altın: 446,39 TL alış, 456,50 satış

Cumhuriyet altını: 1.848,00 TL alış, 1.876,00 satış

Yarım altın: 890,17 TL alış, 913,19 TL satış

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:19
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