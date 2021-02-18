25’inci Hudut Tugay Komutanlığı yolcu taşıma hizmeti alacak
MSB 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı, 18.500 kişi yolcu taşıma hizmet alım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale ediyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı, 18.500 kişi yolcu taşıma hizmet alımı 1) 8.500 kişi Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars 2) 2.500 kişi Ardahan-Çamlıçatak-Hanak-Damal 3) 4.000 kişi Ardahan-Çamlıçatak-Çıldır 4) 2.500 kişi Ardahan-Hanak-Damal-Posof 5) 1.000 kişi Damal-Posof şeklinde sıralanıyor.
Hizmet alımı işinin ihalesi 11.03.2021 günü saat 14.00 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı-ARDAHAN adresinde yapılacak ve işe 09.05.2021 günü başlanıp 08.05.2022 günü bitirilecek.
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